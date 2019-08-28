شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: إنها ليست مجرد لعبة.. إنها حياتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الأهلى، عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر" صورة له باحد تدريبات الفريق الأحمر بملعب مختار التتش . بدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق مرحلة جمع المعلومات عن نادى كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الذى سيواجهه الفريق الأحمر فى دور الـ32 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا. Advertisements ويلعب الأهلى مع بطل غينيا الاستوائية فى مباراة الذهاب أحد أيام 13-14-15 من سبتمبر المقبل الذى يقام خارج مصر، بينما تقام مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27-28-29 من الشهر ذاته .

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