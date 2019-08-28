شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يطالب المدرب العام بتقرير عن مباراة الزمالك والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الإتحاد السكندرى أرسل القائمة الأولى لفريقه، اليوم الأربعاء، والتى ضمت 16 لاعبا وهم " محمود الزنفلى وعمرو خليل وصبحى سليمان و محمود شعبان و أحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و مروان النجار و السيد سالم و محمد أنور و محمود رزق و خالد قمر ومحمد جدو و إيمانويل بناهينى وويلسون وصبرى رحيل" .
وقدم المدير الفني للاتحاد السكندري طلعت يوسف، موعد تدريب الفريق لمدة ساعتين حتى يتثنى له مشاهدة اللقاء عبر شاشات التليفزيون لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريقين .
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