شكرا لقرائتكم وتتوالى الإنجازات.. محمد إيهاب يتوج بذهبية رفع الأثقال بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.
وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف.
يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
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