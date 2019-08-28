شكرا لقرائتكم مروان محسن ينتظم بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم مراون محسن مهاجم الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة. وكان مروان محسن قد خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية بسبب حصوله على إجازة للزواج. Advertisements فيما أدى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران، ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن ينتظم بمران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.