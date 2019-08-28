المغربي دا كوستا يغادر إلى فرنسا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه المغربي مروان داكوستا بتمزق في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة في مباراة الفريق أمام الهلال السعودي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا. وكشف النادي عن غياب لاعبه لمدة أكثر من أسبوعين عن الملاعب حيث يسافر إلى فرنسا لخوض برنامج علاجي يستمر لمدة أسبوعين. وكان الاتحاد تعادل سلبيا مع الهلال يوم الثلاثاء في ذهاب دوري أبطال آسيا لتصبح فرصة الهلال أفضل في التأهل للمربع الذهبي من خلال مباراة الإياب على ملعبه.

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