شكرا لقرائتكم أندية ألمانيا تتطلع إلى "قرعة جيدة" لتفادي الفشل الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتطلع الأندية الألمانية إلى أن يحالفها الحظ خلال قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجديد، والتي تجرى يوم الخميس حتى تتجنب تكرار السقوط الجماعي المبكر الذي عانت منه في الموسم الماضي.

وقال كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية "دب.أ": أندية الدوري الألماني يجب أن تبذل جهدا هذا العام.

ولم يصل أي فريق ألماني إلى دور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي الموسم الماضي حيث خرج بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وشالكه من دور الستة عشر على يد فرق ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزية على الترتيب أما فريق هوفنهايم ففشل في اجتياز فعاليات دور المجموعات، وقال رومينيغه : يتعين علينا أن ننشط عضلاتنا مجددا.

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وعندما تجرى القرعة في موناكو ، سيكون بايرن ودورتموند ممثلين للكرة الألمانية مجددا وينضم إليهما هذه المرة فريقا لايبزيغ وباير ليفركوزن.

وطبقا للوائح البطولة ، لن تشهد أي مجموعة فريقين من نفس البلد ، كما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة عدم وضع أي فرق من روسيا وأوكرانيا في نفس المجموعة.

ويوضع ليفربول حامل لقب البطولة على رأس إحدى المجموعات الثمانية كما يوضع كل من بايرن وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي على رأس المجموعات الأخرى بصفتها فرق المستوى الأول.

وفي المقابل، سيكون دورتموند وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسبانيان من أبرز فرق المستوى الثاني خلال القرعة.