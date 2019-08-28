سموحة يقيد جميع اللاعبين فى “القائمة الأولية” ويرفض الرحيل المجاني

كشف رئيس مجلس إدارة نادى سموحة المهندس فرج عامر عن انه تم قيد جميع لاعبي الفريق السكندرى في القائمة الأولية للموسم الجديد المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر القادم، وقد قام مجلس إدارة الفريق السكندرى بالإقرار على عدم الرحيل المجاني للاعبي سموحة ، كما طالب النادي من أي لاعب يرغب في الرحيل بأن يحضر عرض من أحد الأندية.

وقد قام فرج عامر بنشر تتويته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

سموحة ينهى الجدل ويفقد الطامعين أملهم ويقيد جميع اللاعبين في قائمته الأولى ومن يرغب الرحيل عليه إحضار العرض المناسب.

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جدير بالذكر أن رئيس نادى سموحة أكد على احترامه لرغبة مدافع الفريق السيد فريد، فى الرحيل عن الفريق، ولكن بشرط وصول عرض رسمى يليق به وهو ما زال فى القائمة الأولى المقدمة لاتحاد ا