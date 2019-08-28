شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف وزن 81 كجم بالألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

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وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف.

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن ٧١ كجم للسيدات.