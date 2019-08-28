شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يشاهد مباراة الزمالك والمقاصة من الملعب .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يراقب محمد إبراهيم المدرب العام للhتحاد السكندرى لقاء الزمالك ومصر المقاصة فى دور الثمانية لكأس مصر لرفع تقرير شامل عن المواجهة لطلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر .
ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الزمالك والمقاصة الأحد المقبل فى الدور نصف النهائى لكأس مصر باستاد الإسماعيلية .
كان الاتحاد السكندرى قد أرسل اليوم القائمة الأولى لفريقه والتى ضمت 16 لاعبا وهم " " محمود الزنفلى وعمرو خليل وصبحى سليمان و محمود شعبان و أحمد نبيل مانجا و نور السيد و خالد الغندور و مروان النجار و السيد سالم و محمد أنور و محمود رزق و خالد قمر ومحمد جدو و إيمانويل بناهينى وويلسون وصبرى رحيل
فى الوقت نفسه قام طلعت يوسف بتقديم موعد تدريب الفريق لمدة ساعتين حتى يتثنى له مشاهدة اللقاء عبر شاشات التليفزيون لتحديد مواطن القوة والضعف بالفريقين .
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