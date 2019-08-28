شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سبورتنج تتعاقد مع الأمريكى لارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المحترف الأمريكى لارى إلى تدريبات فريق سلة سبورتنج، حيث تم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد وقع على عقود انضمامه للفريق السكندرى لمدة موسم واحد، وهو ما يتم مع أى محترف فى أى فريق.

كان سلة سبورتنج قد وافق على انتقال إيهاب أمين إلى سلة الأهلى فى أكبر صفقة فى تاريخ انتقالات السلة، ومع اقتراب رحيل محمد خورشيد إلى الاتحاد السكندرى.

وكان مجلس إدارة نادى سبورتنج قد عقد جلسة طارئة الأسبوع الماضى لحل أزمة إيهاب أمين فى ظل وصول عرضين من الأهلى والزمالك لضمه، وتم إصدار بيان رسمى بشأن الأمر، وانتقل فى النهاية للأهلى، حيث إنه الأعلى سعرا.