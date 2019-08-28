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رانيا محمود تفوز بالذهبية الثالثة فى رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت رانيا محمود لاعبة رفع الأثقال بذهبيتى الكلين والمجموع فى منافاست رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب، بعد أن رفعت ثقلا وزنه 125 كجم فى الكلين وبمجموع 224 كجم لتحصد ميداليتين. 

 

وسبق لرانيا محمود أن توجت بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 71 كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه 99  كجم وببراعة شديدة لتهدى البعثة ثلاث ميداليات ذهبية اليوم الأربعاء. 

 

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واحتفلت البعثة المصرية بالرباعة بعد حصولها على ثلاث ذهبيات فى منافسات رفع الأثقال وحضر االتتويج والتكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم اللاعبة والمنافسات.

 

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 147 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 45 ذهبية، و64 فضية، و38 برونزية.

 

رانيا محمود و ذهبيات رفع الاثقال
رانيا محمود و ذهبيات رفع الاثقال

احتفال رفع الاثقال برانيا محمود
احتفال رفع الاثقال برانيا محمود

تتويج رانيا محمود
تتويج رانيا محمود

رانيا محمود فى رفع الاثقال
رانيا محمود فى رفع الاثقال

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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