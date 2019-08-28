رانيا محمود تفوز بالذهبية الثالثة فى رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت رانيا محمود لاعبة رفع الأثقال بذهبيتى الكلين والمجموع فى منافاست رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب، بعد أن رفعت ثقلا وزنه 125 كجم فى الكلين وبمجموع 224 كجم لتحصد ميداليتين. وسبق لرانيا محمود أن توجت بالميدالية الذهبية فى منافسات الخطف لوزن 71 كجم بعدما رفعت ثقلا وزنه 99 كجم وببراعة شديدة لتهدى البعثة ثلاث ميداليات ذهبية اليوم الأربعاء. Advertisements واحتفلت البعثة المصرية بالرباعة بعد حصولها على ثلاث ذهبيات فى منافسات رفع الأثقال وحضر االتتويج والتكريم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريم اللاعبة والمنافسات. وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 147 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 45 ذهبية، و64 فضية، و38 برونزية.

رانيا محمود و ذهبيات رفع الاثقال



احتفال رفع الاثقال برانيا محمود



تتويج رانيا محمود



رانيا محمود فى رفع الاثقال

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