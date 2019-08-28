نشرة سوبر كورة.. آخر تطورات مدرب الأهلى.. نيمار يقترب من برشلونة.. وفشل انتقال الننى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قيس عاشور المتحدث الرسمى للنجم الساحلي التونسى أن ناديه اقترب من الاتفاق مع الأهلى بشأن تسوية ملف الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأحمر السابق الذى انتقل مؤخرًا للنجم الساحلى.

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