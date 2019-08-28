غدًا.. انطلاق الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تنطلق غدًا، مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين الأولى العدالة وضمك، والثانية الفيحاء مع الحزم.

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ففي المواجهة الأولى، يلتقي الثنائي الصاعد حديثًا العدالة وضمك، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكانت نتائج الفرق الـ 4 في الجولة الماضية أسفرت عن تعادل العدالة مع الأهلي 1 – 1، وخسارة ضمك من النصر بهدفين دون مقابل، وتعادل الفيحاء مع الفيصلي سلبًا، وتعادل الحزم مع التعاون 1 – 1.

وتتواصل لقاءات الجولة بعد غدٍ الجمعة بـ 3 مباريات، تجمع الشباب مع الفيصلي، والوحدة يلتقي نظيره أبها، والفتح يستضيف النصر.