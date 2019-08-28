سلمان الفرج لـ”الناقور”: “بعض جماهير #الهلال ما يدرون وين الله حاطهم”

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب

كتب حسن الناقور عضو الشرف الهلالي عبر حسابه بالإنستجرام، عن لاعب خط وسط فريق الهلال الدولي سلمان الفرج: “لاعب جوكر تجده في كل مكان، في التغطية الدفاعية والزيادة الهجومية وكراته الطويلة”.

وتمنى بأن يكون كل اللاعبين مثل سلمان الفرج في انضباطه وأدائه وكشفه للملعب وأن القادم بوجوده أفضل.

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وجاء رد “الفرج” قاسيًا على الجماهير الهلالية بقوله: “حسن لا تعور رأسك معهم ما يدرون وين الله حاطهم ولا دريت عنهم الله يسعدك”.

الرد أغضب جماهير الهلال بعد وصفوه بعد “مبالاة اللاعب”، وأن هذا الأمر لا يمثل الهلاليين ومن حقهم انتقاد اللاعب، وأن الجماهير هي من تصنع اللاعبين، مطالبين بمعاقبة اللاعب على ما بدر منه وعدم رضاهم عن هذا التصرف.

فيما نشر سلمان الفرج بعد ذلك عبر حسابه صورة كتب فيها: “ايه ضحكوني شوي طفشان”، وصورة أخرى وهو يبسق الماء من فمه.

يذكر أن نادي الهلال، خاض مساء أمس الثلاثاء، لقاء أمام نادي الاتحاد في جدة ضمن دوري أبطال آسيا في الربع النهائي وانتهى بتعادل الفريقين سلبيًا على أن يلعب الفريقين إيابًا في 17 سبتمبر المقبل.