دورتموند يفتقد جهود ثورغان هازارد للإصابة

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أفاد نادي بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الأربعاء أن لاعبه الدولي البلجيكي ثورغان هازارد تعرض لإصابة في أضلاعه ستبعده عن الملاعب لأسابيع عدة.

وأشار دورتموند على موقعه الالكتروني الى أن ثورغان، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني الغائب مطلع الموسم بدوره للإصابة، "أصيب في أضلاعه خلال المباراة أمام كولونيا، بسبب ضربة من اللاعب المنافس (...) سيضطر أن يغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".

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ويتصدر دورتموند، وصيف بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، ترتيب الفرق في "البوندسليغا" هذا الموسم بعد نهاية المرحلة الثانية، وبفارق الأهداف أمام كل من لايبزيغ وفرايبورغ وفولفسبورغ وباير ليفركوزن.

وفاز دورتموند فوزا المرحلة الثانية على كولن 3-1، بعدما كان قد اكتسح أوغسبورغ 5-1 في المرحلة الأولى.

وخاض هازار (26 عاما) مباراتي فريقه أساسيا ومرر كرة حاسمة أمام كولن، علما بأنه انتقل الى صفوف دورتموند هذا الصيف من بوروسيا مونشنغلادباخ في صفقة قدرت بـ25,5 مليون يورو.