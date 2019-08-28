ليفربول يستعد لمكافأة ماتيب بعقد جديد

تفكر إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تمديد عقد الكاميروني جويل ماتيب مدافع الريدز، للحفاظ عليه أطول وقت ممكن داخل ملعب “أنفيلد” لما يقدمه من مستويات ممتازة مع الفريق في الفترة الماضية، وأوضحت صحيفة “ليفربول إيكو”، إن هناك سرور كبير داخل ليفربول نحو الأداء المميز الذي يقدمه المدافع الكاميروني جويل ماتيب على المستويين الأوروبي والمحلي خلال الفترة الماضية.

وسينفذ عقد الكاميروني جويل ماتيب مع ليفربول الإنجليزي يونيو القادم، وتابعت الصحيفة، أن جويل ماتيب الذي كان أحد أفضل صفقات يورجن كلوب مع ليفربول تحول الآن إلى عنصر أساسي داخل كتيبة المدرب الألماني، وأكدت الصحيفة، أن هناك تفكيراً قويًا داخل إدارة ليفربول عن طريق المدير الرياضي مايكل ادواردز وبموافقة المدرب الألماني يورجن كلوب لتجديد عقد جويل ماتيب الجاري للتواجد لفترة طويلة داخل ملعب أنفيلد.