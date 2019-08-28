جماهير مانشستر يونايتد لـ بوجبا: “أرحل”

كتب مجهولون رسالة خاصة إلي الجم الفرنسي بول بوجبا على أحد اللافتات المعلقة أمام بوابة مقر تدريبات مانشستر يونايتد: “بوغبا غادر”.

وتزعمت حالة من التوتر على العلاقة بين بوجبا ومشجعي مانشستر يونايتد، حيث تعرض اللاعب لهجوم عنصري حاد من مشجعي النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ضيع للفريق ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.

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وتضمنت اللافتة المعلقة على بوابة مقر تدريبات مانشستر يونايتد، تحذير للمشجعين بأن اللاعبين غير مسموح لهم بالتوقف بسيارتهم على الطريق من أجل التصوير مع المعجبين للحفاظ على سلامة الجميع.

والجدير بالذكر أن الفرنسي بول بوجبا أظهر رغبته في الرحيل إلى صفوف ريال مدريد واللعب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.