إبراهيموفيتش يرحب بالعودة إلى مانشستر يونايتد

فتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، الباب أمام انتقاله لصفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتحدث إبراهيموفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية: “أستطيع اللعب بسهولة في البريميرليج، لذا إن كان يونايتد يريدني فأنا هنا، لكن جالاكسي يملكني لذا فأنا أعتذر”.

وتابع النجم السويدي “لقد أنهيت مهمتي في أوروبا، استمتعت بها وحصدت خلالها 33 بطولة جلبتها معي إلى هنا”، وردا على مشاهدته للقاءات مانشستر يونايتد، ذكر إبراهيموفيتش “أشاهد، أشاهد، أشاهد، تابعت اللقاء الأخير وكانوا غير موفقين. إن سجلوا ركلة الجزاء لكانت مباراة رائعة إلا أن اللقاءات في إنجلترا لا تنتهي إلا مع صافرة الحكم”.

من جانبه، ذكرت الصحيفة الإنجليزية، أنه معبيع لوكاكو للإنتر ميلان والرحيل المتوقع أيضا لأليكسيس سانشيز عن مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، فإن الفريق الإنجليزي يحتاج لتدعيم هجومه في يناير القادم وقد يكون إبراهيموفيتش هدفا لهم.