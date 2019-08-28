سانشيز يتجه إلى ميلانو اليوم لإنهاء انتقاله إلى الإنتر

توصل إنتر ميلان لاتفاق مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول علي المهاجم الدولي التشيلي حتى يونيو القادم، لكن العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن إلزامية الشراء.

وذكر مصدر مقرب من نادي مانشستر يونايتد في تصريحات ذكرتها شبكة “سكاى سبورت”الإيطالية: “الصفقة قد تتم بشكل نهائي اليوم ، سانشيز سيصبح مع إنتر ميلان حتى نهاية هذا الموسم، لكن لا يوجد حق أولوية الشراء في العقد”.

Advertisements

وتابع أن أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد سيخضع للكشف الطبي في “ميلانو” اليوم، تحضيراً للإعلان الرسمي عن الصفقة مساء اليوم، وسيصبح المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً ثاني لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل إلى إنتر ميلان في غضونعدة أسابيع، بعد انتقال روميلو لوكاكو مقابل 73 مليون جنيه استرليني.

من المرجح أن تنتهي هذه الخطوة شكل سانشيز السيئ بألوان مانشستر يونايتد ، وقد ينجح مع أنطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان.