تقارير: تجدد إصابة ميسى وتوقعات بالغياب شهر إضافى عن برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة تلقي صدمة جديدة بسبب استمرار غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الحضور مع الفريق لمدة شهر أضافي بسبب تجدد إصابته، وتعرض ليونيل ميسي لانتكاسة جديدة في عضلة السمانة بالساق اليمني أدت إلى غيابه عن أول لقائين في الدوري الأسباني ضد ريال بيتيس و أتلتيك بلباو.

وفقاً لما ذكرته إذاعة “راديو كتالونيا”، إن ليونيل ميسي تعرض لإصابة جديدة وعدم اكتمال شفائه وفقاً للكشوفات الطبية التي خضع لها اللاعب اليوم الأربعاء، ليتأكد من غيابه عن برشلونة لمدة شهر أضافي وهو ما يعد ضربة قوية لأرنستو فالفيردى المدير الفني للبلوجرانا.

وتابعت الإذاعة الكتالونية، إن ليونيل ميسي سيغيب عن برشلونة في 4 مباريات متتالية بالدوري الأسباني ضد كلاً من فالنسيا و أوساسونا وفياريال وغرناطة، على أن يعود بعد فترة التوقف الدولي للمشاركة من جديد مع البارسا.