أوزيل مستمر مع أرسنال فى الموسم الجديد

ذكر إركوت سوجوت وكيل أعمال الألماني مسعود أوزيل نجم أرسنال الإنجليزي، عن مستقبل اللاعب بالمغادرة أو بالبقاء مع الجانرز في الموسم الجاري، وكانت تقارير إنجليزية، قد نشرت عن رغبة آرسنال في التخلي عن مسعود أوزيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لكي يتخلص من راتبه المتزايد، حيث يحصل علي 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

وتحدث وكيل أعمال نجم أرسنال في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل”البريطانية، إن اللاعب الألماني السابق مسعود أوزيل الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، سيبقى مع النادي اللندني آرسنال في الموسم الجديد ولن يغادر هذا الصيف كما نشرت وسائل الإعلام.

وتابع سوجوت، إن موكله مسعود أوزيل كان غير متواجد في مباراة بيرنلي ببطولة الدوري الإنجليزي بسبب المرض، ولكنه يريد في العودة إلى تشكيلة آرسنال بعد غيابه عن أول 3 لقاءت بالبريميرليج، وسينتهى عقد الألماني مسعود أوزيل مع أرسنال الإنجليزي حتى يونيو 2021.