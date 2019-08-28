رودريجيز يطلب الرحيل من ريال مدريد

يريد الكولومبي جيمس رودريجيز نجم فريق ريال مدريد مغادرة عن الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ووفقاً لما نقلته صحيفة “سبورت” الكتالونية، إن خورخي مينديز، وكيل أعمال الكولومبي جيمس رودريجيز، التقى بإدارة ريال مدريد هذا الأسبوع، وأخطرهم بأن اللاعب يريد الرحيل عن “سانتياجو برنابيو”.

وتابعت، إن رودريجيز يريد العودة للعب تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نابولي، رغم أن النجم الكولومبي كان أساسيًا في لقاء ريال مدريد الأخير بالليجا ضد بلد الوليد والتى انتهت بالتعادل 1-1 بين الطرفين بالجولة الثانية من المسابقة.

وسبق أن قدم خورخي مينديز عرضين لريال مدريد، من أجل السماح على بيع رودريجيز، وهما أن يغادر اللاعب إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء في صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو، أو الرحيل نهائيًا هذا الصيف مقابل 35 مليونًا.