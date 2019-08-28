شقيق بوجبا ينتقد سعر صفقة نيمار

صرح ماتياس بوجبا، شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن ثمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا مبالغ فيه جداً، وذكر ماتياس في تصريحات نقلتها موقع “البرنابيو” الإسبانية، إن سعر نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الجارية مبالغ فيه بشكل كبير، حيث اقترب النجم البرازيلي من العودة لصفوف فريقه المفضل برشلونة مغادراً باريس سان جيرمان.

وأضاف شقيق بوجبا: “إذا عاد نيمار إلى برشلونة فهذا لأن الأرجنتيني ليونيل ميسي يعرف طريقه لعبه”، متابعاً: “أعلم أن ميسي يعرف كل ما يحدث في الصفقة، وإذا كان ليونيل يشتاق لنيمار بالفعل، فسينتهي الأمر بوجود نيمار في برشلونة”.

وأختتم ماتياس بوجبا أن الفرنسي عثمان ديمبلي سيكون البديل الإفضل للبرازيلي نيمار فى صفوف باريس سان جيرمان لكنه تعرض للإصابة.