شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم الجزائر 40 / 23 فى منافسات اليد بالألعاب الإفريقية وتتأهل إلى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 40 / 23 فى نصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب ، ليتأهل إلى النهائى . تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائى بالفوز على نيجيريا 27/26، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على غينيا 33/18 . Advertisements ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 32 /27 فى ثالث لقاءاته بختام الدور الأول. واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هانى الفخرانى فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة بنتيجة 42/22، قبل أن يهزم زامبيا 42/23. وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضًا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من: عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تهزم الجزائر 40 / 23 فى منافسات اليد بالألعاب الإفريقية وتتأهل إلى النهائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.