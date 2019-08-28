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وقف الأنشطة الرياضية بسموحه الجمعة المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر وقف كافة الأنشطة الرياضية بسموحة الجمعة المقبل وذلك نظرا لانعقاد الجمعية العمومية علما بأنه لا توجد اعتذارات لمن لم يتمكن من حضور الجمعية وذلك لعدم وجود غرامات طبقا للائحة النادى.

 

يذكر أن سموحه قام بالإستغناء عن عدد كبير من لاعبيه فى إطار الخطة التى ينتهجها الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن فى بناء فريق جديد قادر على العودة للمنافسة على المربع الذهبى للدورى والعودة من جديد للبطولات القارية التى غاب عنها سموحه خلال الموسمين الماضيين.

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