شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يحقق برونزية المبارزة فى دورة الألعاب الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق محمد ياسين الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب. خسر محمد ياسين في مباراة قبل النهائي بنتيجة 15 - 5 أمام المصري أحمد سيد الذي تأهل لخوض المباراة النهائية أمام بطل المغرب. Advertisements يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة. وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 148 ميدالية حتى الان ، مقسمة الى 45 ذهبية ، و 64 فضية و 49 برونزية .

محمد ياسين

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