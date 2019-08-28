سوبر كورة يرصد أشهر مدربين دربوا أبناءهم فى ملاعب كرة القدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة تشبه ما حدث بين زين الدين زيدان نجم الكرة العالمية والمدير الفنى الحالى لريال مدريد، والذى قام بتدريب نجله الحارس لوكا فى ولايته الماضية للملكى، تشهد الكرة المصرية واقعة مماثلة فى الموسم الجديد، حيث تعاقد نادى القناة لمدة خمسة مواسم مع مهاجم الفريق الشاب أبو بكر حمزة الجمل وهو نجل المدير الفنى لفريق الكرة الأول ونجم الكرة المصرية السابق حمزة الجمل.

كان عدد من الأندية خلال الفترة الماضية قد أبدى الاهتمام من أجل اتمام التعاقد مع أبو بكر خاصة فيى ظل تألقه الملفت مع فرق الشباب أو خلال تواجده بمعسكر المنتخب تحت قيادة ربيع ياسين. Advertisements

زين الدين زيدان ونجله ويستعرض موقع "سوبر كورة" فى تقرير خاص أشهر المدربين الذين دربوا أبناءهم داخل ساحات المستطيل الأخضر حول العالم على رأسهم النجم الشهير زين الدين زيدان، الذى درب ابنه اينزو فى ريال مدريد هذا الموسم فى كأس إسبانيا 2016.

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