س و ج.. هل أغلق الأهلى ملف رحيل وليد أزارو فى ميركاتو الصيف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال مصير المحترف المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى يشغل تفكير الملايين من جماهير الفريق، خاصة أن الفترة الماضية شهدت جدلاً بشأن رحيل اللاعب أم بقاؤه فى القلعة الحمراء وهو ما سنُلقى الضوء عليه فى التقرير التالى:س: ما موقف وليد أزارو من الأهلى حالياً؟
ج: اللاعب على قوة الأهلى وفكرة رحيله مطروحة لكنها مرتبطة بأمور كثيرة.س: ما الأمور التى ستُحدد مصير أزارو مع الأهلى؟
ج: شيئان مهمان للغاية هم تلقى الأهلى عرضاً جيداً ورسمياً لضم اللاعب خلال ميركانو الصيف الجارى بجانب إيجاد مهاجم أجنبى مُتميز يتم التعاقد معه بدلاً من أزارو.
ج: ليست رسمية ولا جادة ولا تعدو كونها مجرد محادثات من وكلاء لاعبين لم ترتقي للجدية حتى الآن.س: هل حدد الأهلى مبلغا لرحيل وليد أزارو؟
ج: الأهلى يطلب مبلغ لا يقل عن 4 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن اللاعب.س: هل تم إغلاق ملف رحيل أزارو عن الأهلى فى الصيف الجارى؟
ج: الملف مازال مفتوحاً فالاستغناء عن اللاعب الصيف الجارى وارد، حال تلقى اللاعب عرضا مناسبا وبالشروط التى حددها الأهلى.
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