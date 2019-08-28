شكرا لقرائتكم خبر عن سألنا الجماهير.. من هو مدرب المنتخب المنتظر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن منصب المدير الفنى للمنتخب أصبح حديث الصباح و المساء لدى الجماهير المصرية فى ظل إخلاء المنصب بعد إقالة خافيير أجيرى للأخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة .

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وحرص، الخليج 365، على استطلاع رأى الجماهير، ومعرفة رأيهم عن ترشيحاتهم لتولى المهمة الفترة المقبلة.

وجاءت ردود الأفعال والآراء متفاوتة فمنهم من رشح حسام حسن ، ومنهم من اختار أو إيهاب جلال ، فى ظل السيرة التدريبية المليئة بالإنجازات لهؤلاء ، وكذلك قدرتهما فى السيطرة على هذا الجيل من اللاعبين.