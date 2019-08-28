شكرا لقرائتكم خبر عن سألنا الجماهير.. من هو مدرب المنتخب المنتظر ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن منصب المدير الفنى للمنتخب أصبح حديث الصباح و المساء لدى الجماهير المصرية فى ظل إخلاء المنصب بعد إقالة خافيير أجيرى للأخفاق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة .
وحرص، الخليج 365، على استطلاع رأى الجماهير، ومعرفة رأيهم عن ترشيحاتهم لتولى المهمة الفترة المقبلة.
وجاءت ردود الأفعال والآراء متفاوتة فمنهم من رشح حسام حسن ، ومنهم من اختار أو إيهاب جلال ، فى ظل السيرة التدريبية المليئة بالإنجازات لهؤلاء ، وكذلك قدرتهما فى السيطرة على هذا الجيل من اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر سألنا الجماهير.. من هو مدرب المنتخب المنتظر ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.