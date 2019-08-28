شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وديات للداخلية فى سبتمبر استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفنى للفريق لخوض 7 مباريات ودية فى سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيعمل على تثبيت تشكيل الفريق بدءاً من المباريات المقبلة، بعد أن خاض الداخلية أكثر من مباراة خلال أغسطس الجارى كان آخرها مباراة فاركو أمس والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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ويواجه فريق الداخلية البنك الأهلى فى 3 سبتمبر، كوكاكولا، الشرطة، الشرقية للدخان أيام 5، 10، 11، من نفس الشهر.

على أن يدخل الداخلية فى معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية يخوض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية مع الشهداء يوم 17 سبتمبر، منتخب السويس يوم 18، بور فؤاد يوم 20.