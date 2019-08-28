شاهد كيف احتفل ناشئو الطائرة بالتأهل للمربع الذهبى لبطولة العالم؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل منتخب ناشئى الكرة الطائرة بالتأهل إلى المربع الذهبى لبطولة العالم المقامة فى تونس بسجدة شكر للاعبين والجهاز الفنى والإدارى. ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على بيلاروسيا 3 /0 فى دور الـ8، ليحتفل اللاعبين بسجدة والتقاط صور الفوز. وبهذه النتيجة نجح منتخب الطائرة فى تحقيق الفوز السادس له على الأراضى التونسية فى هذه البطولة، بعدما شهد مشواره تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3 /2 فى ضربة البداية قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته، ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0 قبل ان يتخطى نيجيريا 3 /0 فى دور الـ16. Advertisements

منتخب الطائرة

منتخب الطائرة

منتخب الطائرة

منتخب الطائرة

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