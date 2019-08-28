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محمد عبد العال يحصل على المركز الخامس ببطولة العالم للجودو فى اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو على المركز الخامس بعد تغلبه على منافسه الجورجى فى وزن 81 كج فى ربع النهائى، قبل أن يخسر من منافسه الإسرائيلى فى منافسات قبل نهائى بطولة العالم التى تقام باليابان.

ورفض محمد عبد العال لاعب منتخب الجودو مصافحة منافسه الإسرائيلى بعد انتهاء المباراة، عندما تقدم نحوه اللاعب الإسرائيلى للمصافحة.

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وتضم قائمة المنتخب فى بطولة العالم كلا من محمد عبد الموجود 66 كجم، أحمد على عبد الرحمن 66، محمد محيى الدين 73 كجم، محمد على عبد العال 81، عبد الرحمن محمد 81، حاتم عبد الآخر 90، رمضان درويش 100 كجم، أحمد وحيد +100، ميسره النجار + 100، ويرافقهم سيد أبو ميدان مديرًا فنيًا للفريق.

عبد العال خلال مباراته امام اللاعب الاسرائيلى
عبد العال خلال مباراته امام اللاعب الاسرائيلى

 

محمد عبد العال و لاعب اسرائيل
محمد عبد العال و لاعب اسرائيل

 

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