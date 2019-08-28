شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف كواليس أحدث أزمات دكة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتوى مسئولو النادى الأهلى أزمة أحد لاعبيه الأساسين خلال الأيام الماضية، بعدما أبدى غضبه من جلوسه على دكة الاحتياطى بشكل مفاجئ، رغم أنه كان أحد نجوم الفريق الأساسيين لفترة طويلة.

وشهدت الأيام الماضية أزمة فى فريق الكرة بالأهلى بسبب عدم مشاركة أحد اللاعبين الأساسيين خلال المباريات الماضية الأمر الذى جعل اللاعب يغضب بشكل واضح ويثير أزمة قبل أن يتدخل مسئولو الجهاز الفنى وينجحون فى نزع فتيل الأزمة.

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مسئولو الأهلى تحدثوا مع اللاعب لمعرفة تفاصيل أزمته، وأكدوا له أن استبعاده مع لاسارتى المدير الفى السابق وفى المباراة التى قادها محمد يوسف بشكل مؤقت لا يعنى خروجه من الحسابات، وأن اللاعب سيكون متواجدا فى الفترة المقبلة.