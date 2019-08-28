يد الزمالك تخسر من كيل الألمانى 32 / 28 فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمام نظيره كيل الألمانى بنتيجة 32 / 28 فى إطار ربع نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى المملكة العربية السعودية. وانتهى الشوط الأول من عمر اللقاء بنتيجة 16 / 12 لصالح المنتخب الألمانى، فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للألمان وسط محاولات من الفريق الأبيض لتقليل الفارق عن طريق الثنائى المهارى أحمد الأحمر ويحيى الدرع. ومن المقرر أن ينافس فريق الزمالك لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن. Advertisements وتأهل كيل الألمانى إلى ربع النهائى بالفوز على جامعة سيدنى بنتيجة 41 / 27 فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الثلاثاء. بينما تأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية. وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك 19 لاعبًا فى قائمة البطولة وهم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.

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