تعرف على موعد مباراة ناشئى الطائرة فى نصف نهائى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب ناشئى الكرة الطائرة فى التأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس بالفوز بيلاروسيا بنتيجة 3 / 0 فى دور الـ8.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئى الطائرة فى الثامنة مساء غد الخميس مع إيطاليا فى نصف النهائى.
تأهل منتخب ناشئى الطائرة لدور ربع النهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16، بينما تأهل بيلاروسيا بالفوز بنفس النتيجة على التشيك.
وجاء تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 كأول المجموعة الثالثة بالفوز فى 4 لقاءات على كل من ألمانيا والأرجنتين واليابان، ليلتقى مع نيجيريا رابع المجموعة الرابعة.
ونجح منتخب ناشئى الطائرة فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهاته على نظيره الألمانى بطل أوروبا بنتيجة 3/2 قبل أن يهزم الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم حقق الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، ثم المكسيك بنتيجة 3 /0.
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