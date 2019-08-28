شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 5 أهداف حصيلة المواجهة الأخيرة بين الزمالك والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد برج العرب بالإسكندرية، مع دقات الثامنة مساء اليوم، حيث تقام المباراة المرتقبة بين الزمالك والمقاصة فى ربع نهائى كأس مصر، وتعتبر هذه المواجهة الأولى التى تجمع الفريقين فى بطولة الكأس، حيث جاءت جميع المواجهات السابقة فى بطولة الدورى العام.

بهدفين نظيفين تأهل الزمالك والمقاصة إلى دور الثمانية، فالأبيض تغلب على الإنتاج الحربى، والمقاصة تأهل على حساب وادى دجلة بذات النتيجة، لتحسم موقعة دور الثمانية بين أبناء القلعة البيضاء وأبناء الفيوم فريقاً سيكون من أقوى المرشحين للتتويج باللقب المحلى.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت فى يناير الماضى ضمن منافسات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام، حيث شهدت المباراة تسجيل 5 أهداف من الفريقين، وانتهى اللقاء بفوز عريض للفريق الأبيض برباعية مقابل هدف.