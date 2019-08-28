شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواصفات فى مدرب الأهلى الجديد تحدث عنها الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ملف مدرب الفريق الجديد على مدار الساعة وطوال اليوم من خلال إجراء اتصالات مُستمرة مع لجنة التخطيط للكرة برئاسة الشيخ طه إسماعيل مع خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى.

وسافر خالد مرتجى وأمير توفيق إلى أوروبا أول أمس الاثنين، من أجل التعاقد مع أحد المدربين الكبار لتدريب الفريق لخلافة مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته مؤخراً عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز.

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واتفق وفد الأهلى مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية لكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن، حيث ستناقش لجنة التخطيط للكرة فى غضون الساعات المقبلة عدة أمور خاصة بهذا المدرب على أن تمنح وفد الأهلى الضوء الأخضر بعدها لإتمام التعاقد مع هذا المدرب الذى يتكتم مسئولو القلعة الحمراء على اسمه أو أى تفاصيل عنه.

الخطيب تحدث مع أعضاء لجنة التخطيط عن المواصفات التى مراعاتها فى المدرب الجديد والذى تم الاتفاق معه، حيث قال إنه مدرب قوى الشخصية وصاحب "بصمة" فى أى نادٍ عمل به كما أنه اعتاد الوصول إلى منصات التتويج فى الفرق التى تولّى تدريبها.

رئيس الأهلى أكد أن المواصفات الثلاثة (قوة الشخصية وتحقيق بصمة واللعب على بطولات) من أهم المواصفات التى كان الجهاز الفنى يبحث عنها.