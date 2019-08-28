مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية لليد باكتساح الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى المباراة النهائية من دورة الألعاب الأفريقية، بعد تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب الجزائر بنتيجة 42-22 في قبل النهائي.

ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة 21-12، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني.

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المنتخب المصري يشارك في لعبة كرة اليد بدورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.

أما المنتخب الجزائري فيلعب البطولة بالفريق الثاني له، والذي يتكون من لاعبين تتراوح أعمارهم بين 23 إلى 28 عام، بحسب الموقع الرسمي للدورة.

وسيخوض منتخب مصر المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولا.