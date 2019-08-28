تقارير: النني يبتعد عن جالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تركية أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، أصبح بعيدًا عن الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أوناي إيميري المدير الفني لفريق آرسنال أعلن مؤخرًا أن النني سيكون خارج حساباته في الموسم الحالي، مطالبًا المصري بالرحيل لفريق آخر نظرًا لصعوبة حصوله على فرصة.

صحيفة "فاناتيك" التركية قالت إن إدارة جالطة سراي قررت الانسحاب من صفقة الحصول على خدمات النني نظرًا للراتب الضخم الذي يحصل عليه لاعب وسط آرسنال.

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وأضافت الصحيفة التركية أن ناديي بيشكتاش وفنربخشة يرغبان حتى الآن في الحصول على خدمات النني على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

النني اسمه ليس مرتبطًا بالانتقال للدوري التركي فقط إنما يسعى نادي بوردو الفرنسي في الحصول على خدمات لاعب آرسنال.

النني كان قد انتقل إلى آرسنال في يناير 2016 قادمًا من صفوف بازل السويسري مقابل ما يقرب من 12 مليون يورو وتحديدًا خلال عهد المدرب الفرنسي السابق وأسطورة الجانرز أرسين فينجر.

وشارك صاحب الـ27 عامًا في موسم إيمري الأول (2018 - 2019) في 17 مباراة بجميع المسابقات صنع من خلالها هدفًا دون أن يسجل.