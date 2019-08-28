إلى مربع الذهب.. مصر تكتسح بيلاروسيا في مونديال ناشئي الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عامًا، بعدما تفوق على نظيره البيلاروسي بثلاثة أشواط نظيفة، في دور الثمانية، عصر اليوم الأربعاء.

منتخب مصر استطاع أن يحكم سيطرته على مجريات اللقاء في الأشواط الثلاثة، والتي انتهت بواقع 25-21، 25-18 و25-18 على التوالي.

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وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول من البطولة العالمية المقامة حاليًا في تونس، بعدما حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات.

وتفوق ناشئو مصر على نيجيريا في دور الـ16 من البطولة، في الوقت الذي نجح فريق بيلاروسيا في إقصاء التشيك من الدور نفسه.

وسيلتقي منتخب مصر في الدور قبل النهائي مع نظيره الإيطالي الذي نجح في إقصاء اليابان من ربع النهائي بنتيجة 3-0، حيث ستقام المواجهة غدًا الخميس.