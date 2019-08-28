كييل الألماني يتأهل لنصف نهائي السوبر جلوب لليد على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد علام:

تأهل كييل الألماني إلى نصف نهائي بطولة السوبر جلوب لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك في دور الثمانية بنتيجة 32-28

وكان الزمالك قريب من الفوز في المباراة، لولا تسرع لاعبيه في الأوقات الهامة من أحداثها.

وسيلعب الزمالك على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وسيلتقي مع نيويورك سيتي غدا.

ويعد أفضل مركز حققه الزمالك خلال مشاركاته في السوبر جلوب، وهو ثالث العالم وحققه في بطولة 2010.

وتألق من لاعبي الزمالك في المباراة يحيي الدرع وأكرم يسري وسجل كل منهما 6 أهداف.

ملخص الشوط الاول

سيطر كييل الألماني على مجريات الشوط الأول منذ بدايته، وتقدم في النتيجة 7-4.

ثم ادرك الزمالك التعادل بعد مرور 10 دقائق من الشوط الأول عند النتيجة 7-7.

لكن حدثت حالة من الصيام التهديفي للاعبي الزمالك استغله الفريق الألماني الذي أحرز خمس أهداف متتالية ليتقدم في النتيجة 12-7.

وقبل نهاية الشوط الأول وسع الفريق الألماني الفارق إلى 6 أهداف عند النتيجة 14-8.

وقلل الزمالك الفارق إلى 4 أهداف عند النتيجة 16-12.

وشهد الشوط الأول حصول الزمالك على ثلاث رميات جزائية، اهدرت اتنيين منها عن طريق أحمد الأحمر ويحيي الدرع، بينما سجلت واحدة عن طريق أكرم يسري.

ولعب الزمالك خلال الشوط الأول منقوص العدد مرتين بعد حصول أحمد حسام وكريم أيمن على دقيقتين لكل واحد منهما.

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لكن لاعبي كييل عادوا لتقدمهم مرة أخرى وأنهوا الشوط الأول بنتيجة 18-12.

ملخص الشوط الثاني

أظهر الزمالك صورة قوية في بداية الشوط الثاني ونجح في تسجيل 5 أهداف متتالية، بينما سجل كييل هدف واحد لتصبح النتيجة 19-17.

مما أجبر مدرب كييل على الحصول على وقت مستقطع لإيقاف تقدم الزمالك.

وأتيحت أكثر من فرصة للزمالك لكي يتعادل خلال الشوط الثاني وكان قريبا من ذلك وتحديدا عندما كانت النتيجة 21-20.

وبعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني، وسع كييل الألماني الفارق مع الزمالك إلى 4 أهداف عند النتيجة 25-21.

وعند منتصف الشوط الثاني، قلل الزمالك الفارق إلى هدفين مرة أخرى عند النتيجة 23-25.

وأتيحت أكثر من فرصة للزمالك لتقليل الفارق إلى هدف واحد، لكنهم أضاعوا الفرص التي أتيحت لهم.

وقبل نهاية الشوط الثاني والمباراة، استمر فارق الهدفين بين الزمالك وكييل الألماني عند النتيجة 26-24 لصالح الفريق الألماني

واتسع الفارق إلى 3 أهداف لصالح كييل الألماني قبل نهاية المباراة بخمس دقائق عند النتيجة 29-26.

وحافظ كييل على فارق الثلاث أهداف قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة عند النتيجة 31-28.

واتيحت للزمالك أكثر من فرصة للعودة للمباراة، لكن تسرع لاعبيه أضاع عليهم فرصة العودة للقاء.

لتنتهي المباراة بفوز كييل الألماني على الزمالك بنتيجة 32-28.