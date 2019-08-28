المصائب تزداد.. إيسكو ينضم إلى قائمة إصابات ريال مدريد!

تواصلت مشاكل ريال مدريد مع الإصابات في بداية الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد تعرض لاعب الوسط إيسكو لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية.

وانضم إيسكو (27 عاما)، لاعب منتخب إسبانيا الذي خاض أول مباراتين مع ريال حتى الآن، إلى قائمة المصابين المتزايدة في سانتياجو برنابيو خلال أسبوعين فقط منذ انطلاق الموسم.

وقال النادي في بيان اليوم الأربعاء “تم تشخيص إصابة لاعبنا في عضلات الفخذ بالساق اليمنى وسنراقب عملية التعافي”.

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وانضم إيسكو إلى جيمس رودريجيز الذي استُبعد من زيارة فياريال المقبلة بسبب إصابة بربلة الساق.

وسيغيب لاعب الوسط المهاجم ماركو أسينسيو عن بقية الموسم على الأرجح بسبب إصابة بالركبة في فترة الإعداد للموسم.

ولم يشارك الوافدان الجديدان إيدن هازارد ورودريجو حتى الآن بسبب إصابات عضلية كما يعاني المهاجم البديل ماريانو دياز من مشكلة مشابهة وعلى الأرجح لن يلعب أي منهم في مباراة الأحد.