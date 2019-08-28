ميسي يتعرض لانتكاسة ويغيب لمدة شهر عن برشلونة

تعرض نجم برشلونة، ليونيل ميسي، لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى والتي تحرمه من اللعب منذ بداية الموسم الحالي، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ولم يشارك “البرغوث” في مران فريقه الجماعي مجدداً الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البرسا منذ الخامس من الشهر الجاري.

ووفقا لإذاعة (راك 1) الكتالونية، فإن ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة الثلاثاء أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.

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وكان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم استعداداً لمواجهة أوساسونا السبت في الجولة الثالثة من الليجا على ملعب السادار.

ويغيب عن صفوف البرسا كذلك المهاجمان الأوروجوائي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وكان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى بالليجا أمام أثلتيك بلباو بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس 5-2 في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل هدفين وصنع آخر.