قبل لقاء الليلة.. تعرف علي تاريخ مواجهات الزمالك ومصر المقاصة

يواجه نادي الزمالك الليلة غريمه مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر في مواجهه تعتبر هي الأولي في تاريخ الفريقين بتلك البطولة.

وسبق أن التقي الفريقان في 12 مواجهة سابقة بالدوري المصري وكان الفوز فيها من جانب المقاصة في 6 مباريات سابقة.

ويستعد الاتحاد علي أحر من الجمر لمعرفة الفائز من مباراة الليلة بين الزمالك ومصر المقاصة لملاقاة بنصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل.

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات الفريقين في التقرير التالي:

- 12 مباراة جمعت الفريقين في مواجهات سابقة بالدوري

المصري.

- استطاع مصر المقاصة الفوز في 6 مباريات مقابل 5 من جانب الزمالك، والتعادل في مواجهه واحدة.

- وأحدثت مباراة الدور الأول من موسم 2016-2017 جدلاً واسعاً خاصة لعدم احتساب ركلة جزاء من قبل الحكم لصالح الزمالك، وهدد وقتها الزمالك بالإنسحاب من المباراة قبل أن يقرر الإنسحاب من البطولة كاملة.

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- في أبريل 2017 فاز مصر المقاصة بنتيجة 2-0 خاصة بعد إنسحاب الزمالك بسبب خلافات

الفريق مع اتحاد الكرة حول موعد المباراة.

- يتصدر الزمالك في عدد الأهداف برصيد 19 هدفا مقابل 18 للمقاصة.

- حافظ المقاصة علي شباكة خلال 4 مواجهات أمام الزمالك، مقابل مباراة وحيدة للزمالك.

- فشل المقاصة بالتسجيل في مباراة واحدة في 16 أغسطس الماضي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

- وفي الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز تفوق الزمالك ذهاباً وإيابا بنتيجة 1-0 و 4-1.

- نجح المقاصة في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية موسم 2016-2017 و 2017-2018.

- سجل حسين الشحات وعمر نجدي (مصر المقاصة)، مقابل محمود كهربا وأحمد جعفر وفرجاني ساسي ومحمود علاء (للزمالك) برصيد هدفين لكل لالاعب منهما.