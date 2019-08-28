مدرب يد الزمالك: فخور بفريقي ونظام مونديال الأندية ليس عادلًا

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الزمالك مع كييل الألماني في إطار مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليًّا في الدمام بالمملكة العربية السعودية والتي خسرها الزمالك بنتيجة ٣٢ / ٢٨ قال باسم السبكي المدير الفني للزمالك أن الرهبة في الشوط الأول كانت السبب في تقدم الفريق الألماني و بعد ذلك بدأ الزمالك في الدخول في المباراة وخلال الشوط الثاني وبعد تعليمات الجهاز الفني

نجحنا في تقليل الفارق وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مفاجأة كبرى .

وأضاف السبكي أحب أشكر اللاعبين لأننا لم نستعد للبطولة بشكل جيد ولم نتدرب سويًّا سوى ١٢ يومًا لوجود اللاعبين مع المنتخبات الوطنية لكننا نتشرف بأدائنا اليوم لأننا واجهنا فريق كبير وعالمي ونحن فخورين بتمثيل مصر وأفريقيا .

وطالب السبكي بعودة نظام المجموعات في بطولة

السوبر جلوب معتبرًا أن النظام الخالي بخروج المغلوب يعد مجحفًا لبعض الفرق لأن القرعة لم تكن أبدا عادلة وهذا الأمر معتاد في البطولات التي تقام بنظام خروج المغلوب .

وتحدث السبكي عن عدم الاستعانة بلاعبين محترفين مع الفريق قائلًا: في البطولات الأفريقية دعمنا بعدد من اللاعبين الجيدين الذين يفوقون مستوى لاعبي فريقي لكن الآن لم يكن متاح التعاقد مع لاعبين من الطراز الأول وكان من الصعوبة التعاقد معهم لبداية الدوريات في أوروبا وآخرين طلبوا مبالغ خرافية تصل إلى ٧٥ و ٥٠ ألف يورو للمشاركة مع الزمالك في البطولة .