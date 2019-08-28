الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد للأندية

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام نظيره كييل الألماني بنتيجة 32/28 في المبارة التي جمعت بينهما ظهر اليوم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في مدينة الدمام بالسعودية .

وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريق وتفوق بهدفين للفريق الألماني إلى أن نجح الزمالك في تدارك النتيجة في ظل تألق أحمد الأحمر ويحيى الدرع ليتعادل 7/7 بعدها تألق

نيكولاس حارس كييل في التصدي لأكثر من كرة وكذلك يتعرض لاعب الزمالك لإيقاف دقيقتين ليرتفع الفارق إلى 14/9 لصالح كييل .

ويواصل نيكولاس الحارس الألماني في تألقه وتصديه لرميتين جزائيتين للزمالك ليحافظ على تفوق فريقه 16/12 .

وحاول الزمالك تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط لكن تفوق الفريق الألماني أنهى الشوط

بتقدمه 18/12 .

ومع بداية الشوط الثاني انتفض الزمالك وحاول تقليل النتيجة ووصل بها إلى 19/17 بعد 5 دقايق من بداية الشوط .

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وزادت سرعة المباراة بين الفريقين بهدف هنا وهنا وتألق الحارس الألماني من جديد ليزيد الفارق إلى 24/21 .

ويحاول الزمالك من جديد ويتألق أكرم يسري ووسام نوار ليتقلص الفارق إلى 25/23 رغم إهدار رمية جزائية .وحاول الزمالك جاهدًا تقليص الفارق لكن استمر فارق الهدفين لتصل النتيجة 29/27 .

وحاول الزمالك في الدقائق الأخيرة لكن نجح الفريق الألماني في الفوز بالمباراة 32/28 .