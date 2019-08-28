تعرف على جدول مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي

يبدأ غدًا الخميس مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى السعودى للمحترفين بمباراة العدالة أمام نظيره ضمك الصاعدان حديثًا للدرجة الاولى، والمقرر أقامتها فى تمام الساعة 5:54 بتوقيت مصر على ملعب

مدينة الملك عبدالله بن جلوي الرياضية ويليه مباراة الفيحاء و الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية فى تمام الساعة 7:20 بتوقيت مصر .

نستهل اليوم الثانى من الجولة الثانية بمواجهة الشباب السعودى أمام مواطنه الفيصلى

على ملعب الملك فهد الدولى يوم الجمعة 30 أغسطس المقرر اقامتها فى تمام الساعة 5:55 بتوقيت مصر ، يتبعها مباراة الوحدة وأبها فى تمام الساعة 7:40 بتوقيت مصر على ملعب الملك عبدالعزيز الرياضية و يختتم اليوم الثانى بمباراة النصر بطل النسخة الماضية أمام الفتح فى تمام الساعة 7:40 بتوقيت مصر على ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية .

بينما نتابع يوم السبت 31 أغسطس مباراة اهلى جدة أمام فريق الاتفاق على ملعب استاد الامير محمد بن فهد المقرر لها فى تمام الساعة 5:08 بتوقيت مصر، يليها مباراة الرائد السعودى أمام الهلال وصيف النسخة الماضية فى تمام الساعة 6:05 بتوقيت مصر على ملعب

مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز .

ومن المقرر أن يتم تاجيل مباراة ختام الجولة الثانية التى تجمع بين اتحاد جدة و التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الى يوم 24 سبتمبر .