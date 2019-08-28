منتخب شباب الطائرة يواجه إيطاليا في نصف نهائي بطولة العالم

يخوض منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة تحديًّا جديدًا عندما يواجه نظيره الإيطالي ظهر غدٍ الخميس في الدور نصف نهائي بطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا.

منتخب شباب الكرة الطائرة حقق إنجازًا كبيرًا للرياضة المصرية بعدما نجح في التأهل الى نصف

النهائي بعد الفوز على نظيره بيلاروسيا في ربع النهائي بنتيجة 3 /0 في المباراة التي جمعتهما اليوم.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على نيجيريا في مباراة دور الستة عشر بنتيجة 3 /0 أيضًا أول أمس، بعدما تأهل لدور

ال16 على رأس المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من ألمانيا بطل العالم بنتيجة 3/2، ثم اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3/1 والأرجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/1 ثم الفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة.

يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًّا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.