تأهل الثنائي المصري محمد صفوت وكريم مأمون لاعبا منتخب مصر للتنس الأرضي، إلي المباراة النهائية بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليًّا في تونس. حاليًّا في تونس. وبذلك يكون النهائي مصري خالصًا لتضمن بعثة مصر ذهبية وفضية المنافسات، في حين ضمنت مصر أيضًا تأهل أحد اللاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل حامل لقب دورة الألعاب الأفريقية إلى الأولمبياد مباشرة. المنافسات، في حين ضمنت مصر أيضًا تأهل أحد اللاعبين إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل حامل لقب دورة الألعاب الأفريقية إلى الأولمبياد مباشرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مأمون وصفوت إلى نهائي تنس الألعاب الأفريقية ومصر تضمن مقعدًا جديدًا في طوكيو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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