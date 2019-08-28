وكيل ديمبيلي يفجر مفاجأة بشأن انتقاله إلى باريس سان جيرمان

فجر موسى سيسوكو وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني مفاجاة حول حقيقة إنتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان، ضمن صفقة عودة نيمار مرة أخرى إلى البلوجرانا. وكشف سيسوكو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائلًا" دخول ديمبيلي في صفقة نيمار، هذا أمر لا يهمنا". قائلًا" دخول ديمبيلي في صفقة نيمار، هذا أمر لا يهمنا". ونفي وكيل اللاعب الفرنسي عقده أي جلسات مع إدارة باريس سان جيرمان أو برشلونة Advertisements حول إنتقال ديمبيلي إلى "حديقة الأمراء" في الأيام القليله القادمة. ونشرت الكثير من التقارير الفرنسية والإسبانية في الساعات القليلة الماضية، أن ديمبيلي سيكون عنصرًا رئيسيًا في عودة نيمار إلى برشلونة مرة أخرى، وستعمل إدارة البلوجرانا على إقناع النجم الفرنسي بالرحيل إلى باريس سان جيرمان.

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